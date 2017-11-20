Домрачева, Скардино и Чепелин вошли в сборную Беларуси по биатлону

Десять белорусских биатлонистов выступят на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает БелТА.

Тренеры сборной Беларуси включили в состав следующих спортсменов.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева и Кристина Ильченко.

Мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей.

Заключительный этап подготовки белорусские биатлонисты провели в Шушёене (Норвегия), откуда основная команда переедет в Эстерсунд, где 26 ноября супермикстом и смешанной эстафетой начнётся Кубок мира по биатлону сезона-2017/18.