Сборная России переиграла "Норильский Никель"
Сборная России по мини-футболу провела товарищеский матч с «Норильским Никелем», который завершился победой национальной команды. Итоговый счёт встречи — 3:1.
Красногорск. Мини-футбол. Товарищеский матч
Россия – «Норильский Никель» — 3:1 (3:0).
Голы: Умалатов, 17 (1:0), Канивец, 18 (2:0), Пула, 22 (3:0) — Цай, 30 (3:1).
Россия: Дериш (ГК) — Канивец, Сергеев, Чудинов, Лысков, Кутузов, Переверзев, Рахимов, Пула, Умалатов, Душкевич (к), Погорелов, Шарипов, Абрамов, Милованов.
«Норильский Никель»: Белов, Файзуллин, Пичугин (ГК) — Сучилин, Коцевич, Чурляев, Иванченков, Цай, Алексев, Куманькин, Король, Костыгин (к), Чащин, Владющенков, Лоханов.
- 19 декабря 2019
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