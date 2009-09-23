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Сборная России переиграла "Норильский Никель"

Сборная России переиграла "Норильский Никель"
Другие / Мини-футбол 0

Сборная России по мини-футболу провела товарищеский матч с «Норильским Никелем», который завершился победой национальной команды. Итоговый счёт встречи — 3:1.

Красногорск. Мини-футбол. Товарищеский матч

Россия – «Норильский Никель» — 3:1 (3:0).

Голы: Умалатов, 17 (1:0), Канивец, 18 (2:0), Пула, 22 (3:0) — Цай, 30 (3:1).

Россия: Дериш (ГК) — Канивец, Сергеев, Чудинов, Лысков, Кутузов, Переверзев, Рахимов, Пула, Умалатов, Душкевич (к), Погорелов, Шарипов, Абрамов, Милованов.

«Норильский Никель»: Белов, Файзуллин, Пичугин (ГК) — Сучилин, Коцевич, Чурляев, Иванченков, Цай, Алексев, Куманькин, Король, Костыгин (к), Чащин, Владющенков, Лоханов.

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