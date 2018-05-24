Диак отменил встречу с Коу в Париже

Встреча между действующим президентом Международной асссоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу и бывшим главой организации Ламином Диаком была отменена, сообщает Inside The Games.

На прошлой неделе стало известно, что Диак потребовал очной ставки с Коу. Встреча должна была пройти в Париже 25 мая в присутствии судьи Рено Ван Румбеке.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. 84-летний сенегалец находится под домашним арестом в Париже после того, как ему были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег.

«IAAF проинформировали, что встреча между бывшим и нынешним президентами IAAF была отменена. Насколько нам известно, встреча отменена бывшим президентом по медицинским причинам», — сказал пресс-атташе организации.