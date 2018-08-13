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Дзюдоисты из России остались без медалей в 3-й день этапа Гран-при в Будапеште

Дзюдоисты из России остались без медалей в 3-й день этапа Гран-при в Будапеште
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские спортсмены не сумели завоевать медали в заключительный день этапа Гран-при по дзюдо, который прошёл в Будапеште (Венгрия).

Лучшего результата среди россиян добились Мераб Маргиев (весовая категория – до 100 кг) и Руслан Шахбазов (свыше 100 кг), которые расположились на пятой строчке итогового протокола.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Будапешт, Венгрия
Мужчины. До 90 кг
1. Крижтиан Тот (Венгрия)
2. Ушанги Маргиани (Грузия)
3. Александр Куколь (Сербия) и Иван Сильва Моралес (Куба)

До 100 кг
1. Аарон Вольф (Япония)
2. Карл-Рихард Фрай (Германия)
3. Евгений Бородавко (Латвия) и Петер Пальчик (Израиль)…
5. Мераб Маргиев (Россия)

Свыше 100 кг
1. Кокоро Кагеура (Япония)
2. Штефан Хеги (Австрия)
3. Рой Майер (Нидерланды) и Адам Окруашвили (Грузия)…
5. Руслан Шахбазов (Россия)

Женщины. До 78 кг
1. Мами Умеки (Япония)
2. Рика Такаяма (Япония)
3. Натали Пауэлл (Великобритания) и Гусье Стинхайс (Нидерланды)

Свыше 78 кг
1. Идалис Ортиз (Куба)
2. Марина Слуцкая (Беларусь)
3. Нихель Чейх Руху (Тунис) и Цзян Янан (Китай).

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