Дзюдоисты из России остались без медалей в 3-й день этапа Гран-при в Будапеште

Российские спортсмены не сумели завоевать медали в заключительный день этапа Гран-при по дзюдо, который прошёл в Будапеште (Венгрия).

Лучшего результата среди россиян добились Мераб Маргиев (весовая категория – до 100 кг) и Руслан Шахбазов (свыше 100 кг), которые расположились на пятой строчке итогового протокола.



Дзюдо. Турнир Гран-при. Будапешт, Венгрия

Мужчины. До 90 кг

1. Крижтиан Тот (Венгрия)

2. Ушанги Маргиани (Грузия)

3. Александр Куколь (Сербия) и Иван Сильва Моралес (Куба)



До 100 кг

1. Аарон Вольф (Япония)

2. Карл-Рихард Фрай (Германия)

3. Евгений Бородавко (Латвия) и Петер Пальчик (Израиль)…

5. Мераб Маргиев (Россия)



Свыше 100 кг

1. Кокоро Кагеура (Япония)

2. Штефан Хеги (Австрия)

3. Рой Майер (Нидерланды) и Адам Окруашвили (Грузия)…

5. Руслан Шахбазов (Россия)



Женщины. До 78 кг

1. Мами Умеки (Япония)

2. Рика Такаяма (Япония)

3. Натали Пауэлл (Великобритания) и Гусье Стинхайс (Нидерланды)



Свыше 78 кг

1. Идалис Ортиз (Куба)

2. Марина Слуцкая (Беларусь)

3. Нихель Чейх Руху (Тунис) и Цзян Янан (Китай).