Адвокат Родченкова: если ВАДА капитулирует перед РФ, агентство можно закрывать

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, обвинил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в недостаточно жёсткой позиции в отношении России. Российская сторона обязалась предоставить ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, однако этого сделано не было. Это может повлечь за собой признание РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА.

«Действия президента МОК Баха, предпринимаемые им ввиду коррумпированности или несоответствия своей должности, навсегда поставят его в ряд людей, которые предали идеалы чистого спорта.

Но у комитета по соответствию ВАДА по-прежнему есть выбор. Если комиссия капитулирует перед Россией, ВАДА стоит просто закрыть», — приводит слова Уолдена Inside the Games.