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Глава комиссии ВАДА поддержал решение предоставить РФ дополнительное время

Глава комиссии ВАДА поддержал решение предоставить РФ дополнительное время
Другие / Биатлон

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор поддержал решение организации предоставить России время до 14–15 января, чтобы предоставить данные из московской лаборатории. Решение ВАДА Тэйлор объяснил правилами работы ВАДА.

«Если РУСАДА будет находиться под угрозой лишения статуса, ВАДА всё равно должно будет предоставить России дополнительное время на объяснение ситуации.

Можно было сказать, что здесь нечего объяснять, а лишение статуса является очевидным решением, но суды не любят подобные аргументы. Тогда у России будут хорошие шансы в случае подачи иска.

Я не думаю, что мы в данном случае медлим с решением. Я не понимаю, почему все выступают против решения ВАДА. Я думал, что все мы заинтересованы в необходимости получения важных данных. Поэтому мы и решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдёт это до 31 декабря или в середине января?»,— цитирует Тэйлора BBC.

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