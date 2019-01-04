Финал Гран-при по фигурному катанию пройдёт в 2019 году в Италии

Финал Гран-при по фигурному катанию в 2019 году пройдёт в Турине (Италия), сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Совет ISU принял решение предварительно назначить принимающей финал Гран-при стороной Итальянскую федерацию ледовых видов спорта (FISG). В качестве арены назван ледовый дворец «Палавела» в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря 2019 года.

В 2018 году финал Гран-при принял Ванкувер (Канада).

Серия Гран-при проходит с 1995 года. Ранее соревнования назывались чемпионской серией. Серия Гран-при состоит из шести этапов и финала. В предварительных соревнованиях участвуют фигуристы, имеющие наиболее высокий рейтинг по итогам предыдущего чемпионата мира. В финал выходят участники, набравшие наибольшее количество баллов на предварительных этапах. Каждый участник может выступить только на двух предварительных этапах. В финал выходят по шесть лучших участников в каждой из четырёх дисциплин.