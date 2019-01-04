Скелетонист Третьяков выиграл этап КМ в Альтенберге, Трегубов — третий

Олимпийский чемпион Игр-2014, российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на третьем этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). Третьяков первенствовал как в первой, так и во второй попытке. Вторым дважды был Юн Сунбин из Южной Кореи. Третье время по сумме двух попыток показал вице-чемпион Олимпиады-2018 россиянин Никита Трегубов.

Третий представитель России Владислав Марченков завершил соревнования на 17-й позиции.

Ранее победу среди женщин одержала россиянка Елена Никитина.

Скелетон. Третий этап Кубка мира. Альтенберг, Германия

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.55,09.

2. Юн Сунбин (Южная Корея) – отставание 0,57.

3. Никита Трегубов (Россия) — +0,84…

17. Владислав Марченков (Россия) — +3,28.