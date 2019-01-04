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Казахстанец перелетел через отбойник во время этапа КМ по прыжкам на лыжах

Казахстанец перелетел через отбойник во время этапа КМ по прыжкам на лыжах
Другие / Лыжный спорт

Казахстанский спортсмен Сабиржан Муминов стал героем неприятного происшествия на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Муминов вылетел через отбойник после прыжка на этапе в Инсбруке (Австрия).

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

После инцидента спортсмен сообщил, что занимается прыжками на лыжах с трамплина с 10-летнего возраста. Муминов опроверг слухи, согласно которым он не научился тормозить после прыжков. Спортсмен заявил, что слишком поздно начал торможение, из-за чего и исполнил курьёзный кульбит.

Лучшим результатом казахстанского спортсмена является попадание в топ-30 летнего Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

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