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Крамер: помимо Устюгова, у нас есть Большунов. Он хотел воспользоваться шансом

Крамер: помимо Устюгова, у нас есть Большунов. Он хотел воспользоваться шансом
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал выступление россиян в масс-старте во время классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски».

«Всё нормально. Помимо Сергея Устюгова, у нас есть Александр Большунов. Он хотел воспользоваться своим шансом.

Состояние Устюгова? До старта Сергей сказал мне, что мышцы у него очень забитые и тяжёлые. Чувствуется усталость. Потом вы видели, что произошло. На последнем круге скорости были очень высокими, и эта усталость сказалась. В концовке он смотрелся немного лучше, но 42 секунды отставания — очень много. Он старался, но не получилось», — приводит слова Крамера Dagbladet.

Устюгов занял в масс-старте 16-е место, Большунов — третье.

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