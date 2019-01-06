90-летний американский велосипедист провалил тест на допинг из-за куска мяса

Девяностолетний американский велосипедист Карл Гроув провалил антидопинговый тест и получил предупреждение Антидопингового агентства США (USADA), пишет интернет-портал The Telegraph.



Запрещённые вещества — тренболон и кломифен — попали в организм Гроува после съеденного им куска мяса, о чём рассказал велосипедист. Анализ, проведённый лабораторией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Солт-Лейк-Сити, подтвердил наличие кломифена в одной из пищевых добавок, которые использовал Гроув.



Гроув провалил тест 11 июля прошлого года, после того как установил мировой рекорд в своей возрастной группе на национальном чемпионате по велоспорту. Теперь результат спортсмена на этом чемпионате аннулирован.

Крамер: никто не говорит о допинге Йохауг и Сундбю. Речь всегда о России