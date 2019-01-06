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Непряева — 1-я российская лыжница, попавшая на подиум общего зачёта «Тур де Ски»

Непряева — 1-я российская лыжница, попавшая на подиум общего зачёта «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй на последнем этапе многодневки «Тур де Ски» и заняла итоговое второе место в общем зачёте.

Таким образом, Непряева — первая российская лыжница, попавшая на подиум общего зачёта «Тур де Ски», который проводится с 2006 года. До этого лучшим результатом россиянок было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.

Помимо Непряевой, в топ-5 общего зачёта «Тур де Ски» попали ещё две россиянки — Анастасия Седова (4-е место) и Юлия Белорукова (5-е). Первую строчку заняла норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) – 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) – +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) – +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) – +4.47,4

Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая
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