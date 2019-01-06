Легков: Устюгову не хватило 16 секунд именно из-за вчерашней гонки

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал итоговый результат многодневки «Тур де Ски». Победителем соревнований стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место, отыграв на заключительном этапе более минуты.

«Всегда очень сложно ожидать что-то в гору, потому что это необычная и нестандартная гонка. Конечно, здесь большие отрывы отыгрываются, но также можно и убежать.

Было понятно, что Серёга Устюгов в хорошей форме. Вчера был кризисный день, но сегодня он почти отыграл это отставание. Не хватило 16 секунд именно из-за вчерашней гонки. Подобное было и у меня в карьере, но на финише на это не смотрят, остаётся один протокол.

Жалко Сашу Большунова, потому что не получилось у него залезть на подиум. Всё-таки сзади шли сильные ребята, Крюгер бегает хорошо в подъёмы.

В любом случае поздравляю нашу команду. У девочек впервые в истории медаль, ребята у нас тоже сильные, молодые. Всё ещё впереди», — приводит слова Легкова телеканал «360».