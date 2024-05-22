Директор ЦСП Георгий Брюсов рассказал о новых трудовых договорах с членами сборной

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов рассказал об изменениях в условиях подписания новых трудовых договоров с членами спортивных сборных команд России по зимним видам спорта.

«Центр усовершенствовал подход к этому вопросу, отказавшись от многолетней шаблонной практики. Во-первых, пересмотрены сами трудовые договоры. Теперь они актуализированы и отвечают духу и требованиям времени. Не скрою, в процессе обсуждения нововведений были споры и дискуссии, многие из которых продолжаются до сих пор. Но единственной целью пересмотра условий в новых договорах стало соблюдение баланса между защитой интересов спортсменов и государства, вложившего в подготовку спортсмена немалые средства и ресурсы.

Во-вторых, для подписания трудовых договоров отныне спортсмены лично приезжают в Центр. Отрадно, что пример этому подали звезды мирового лыжного спорта Александр Александрович Большунов и Вероника Сергеевна Степанова. Они не только подписали договор в ЦСП, но и донесли свою гражданскую и профессиональную позицию до коллег и соратников. Спасибо им большое за эту новую реальность открытости. Будем только усиливать и поощрять этот принцип в работе Центра.

Вероника Сергеевна совершенно права, когда говорит о том, что ни в одной стране мира нет аналогичной системы поддержки спортсменов и развития спорта высших достижений. Этот механизм был создан и активно развивается благодаря решениям и многолетней системной поддержке руководства нашей страны и лично Президента России Владимира Владимировича Путина. А сейчас эта выстроенная модель позволяет российскому спорту эффективно парировать санкционную враждебность.

Сегодня главная миссия Центра заключается в создании для ведущих российских спортсменов возможностей поддержания формы на высочайшем уровне для того, чтобы они всегда были готовы к победному возвращению на международную арену. Уверен, что под руководством Минспорта России во главе с Михаилом Дегтярёвым мы готовы принять все вызовы, решать самые амбициозные задачи и с уверенностью смотреть вперёд», — написал Брюсов в своём телеграм-канале.