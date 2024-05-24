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Тириль Венг рассказала о слабых местах сборной Норвегии по лыжным гонкам

Тириль Венг рассказала о слабых местах сборной Норвегии по лыжным гонкам
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Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг рассказала, над чем будет работать состав национальной сборной на тренировочных сборах.

«В команде есть много аспектов, которые мы хотим подкорректировать. Мы решили, что будем больше подсказывать друг другу. Например, если я увижу, что Анне едет слишком быстро во время катания на лыжероллерах, я скажу ей об этом. Нам нужно немного больше заботиться о себе», — сказала Венг в интервью Dagbladet.

Напомним, норвежская спортсменка попала в состав женской сборной по лыжным гонкам на сезон-2024/2025. Также в состав национальной команды войдут Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Кристин Эустгулен Фоснес, Жюли Мюре, Маргрете Бергане и Матильде Мюрвольд.

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