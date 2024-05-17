«Наверное, нам надо было это пережить». Вяльбе — об ужасном завале лыжниц в Сочи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала завал лыжниц, произошедший в марте на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Ну в ситуации в Сочи-то ничего же там и не было. Поэтому, к сожалению, ваши собратья, средства массовой информации, всё это так раскрутили. Я уже несколько раз об этом говорила, что вот раздуть-то раздул, вплоть до уголовного дела, и никто потом из вас не сказал: «Извините, да, мы были не правы».

Ну на самом деле есть регламент соревнований, есть правила соревнований. И если уж на то пошло, то, честно сказать, Федерация лыжных гонок России не является организатором соревнований. А там, где есть дети несовершеннолетние, за них как минимум несёт ответственность тренер, который их привёз. И они могли принимать решение и сказать, что мы не допустим, сейчас спортсмены не выходят на тренировки. Наверное, нам надо было и это пережить, и это мы тоже пережили», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Напомним, 8 марта во время масс-старта классическим стилем в рамках Спартакиады учащихся в Сочи участницы соревнований не справились с прохождением трассы. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена.