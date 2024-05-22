Тренер женской сборной Норвегии оценил перспективы успехов Йохауг в случае возвращения

Тренер женской сборной Норвегии Пол Гуннар Миккельспласс заявил, что если Терезе Йохауг сохранила ту форму, в которой была, когда завершала карьеру в первый раз, то стать претендентом на золото для неё не составит труда.

«Думаю, что международный уровень стал более конкурентным, однако я не уверен, что он стал намного выше, чем был, когда ушла Йохауг. Я не думаю, что Терезе нужно делать огромный шаг, чтобы, так сказать, снова стать лучшей. Если она находится на том же уровне, на котором была, то она будет претендентом на золото.

Что касается времени, прошедшего с момента её ухода, то не скажу вам ничего нового. Терезе уникальна с точки зрения физической подготовки. Этой зимой она много каталась на лыжах. И если бы у неё было больше базовой подготовки, то результат был бы ещё более высоким», — приводит слова Миккельспласса Dagbladet.

Напомним, в национальном чемпионате Норвегии Йохауг выиграла забег на дистанцию 30 км, из-за чего остальные лыжницы Норвегии не без грусти говорили, что в случае возвращения ей не будет равных.

Сейчас Йохауг находится на стадии принятия решения о возвращении в сборную для подготовки к чемпионату мира — 2025. Известно, что и сейчас биатлонистка усиленно тренируется, хотя окончательного ответа пока так и не дала. Она завершила карьеру в возрасте 35 лет несколько лет назад, но в конце сезона-2023/2024 сообщила. что скучает по тренировкам.