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«Стычки бывают, но не конфликты». Анастасия Кулешова — о работе с братом-тренером

«Стычки бывают, но не конфликты». Анастасия Кулешова — о работе с братом-тренером
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Анастасия Кулешова рассказала о работе с братом-тренером Петром Седовым.

«Естественно, возникают какие-то вопросы, даже стычки бывают во время тренировочного процесса. Это нормально, так и должно быть, когда ты не тупо выполняешь то, что тебе говорят, а когда сам думаешь, что ты делаешь и зачем это всё. Случается разговор с тренером, ну и, соответственно, каждый высказывает свою точку зрения, и уже кто-то соглашается, а кто-то понимает, что был неправ. Я рада, что у нас есть этот контакт, взаимодействие и понимание с обеих сторон. Недопонимания возникают, а конфликтов не было никогда. Мы просто не доводим до такого. И это плюс нашего союза тренер-спортсмен, потому что мы очень хорошо знаем друг друга как человек-человек», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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