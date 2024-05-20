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За семь лет количество активных норвежских лыжников сократилось на 36%

За семь лет количество активных норвежских лыжников сократилось на 36%
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Норвежская лыжная ассоциация опубликовала неутешительные статистические данные, согласно которым число активных норвежских спортсменов-лыжников сокращается на десятки тысяч. Об этом сообщает Expressen.

В Норвегии за последние семь лет, в период с 2015 по 2022 год, количество спортсменов сократилось со 136 235 до 87 498 — это 36%. Норвежские спортсмены предполагают, что дело в том, что в регионе стали сильно развиваться и другие виды спорта, поэтому лыжные гонки перестали быть так популярны.

Отметим, что в Швеции дело обстоит совсем иначе. За тот же период число тех, кто хочет заниматься беговыми лыжами, в стране выросло на 37% — с 47 148 до 64 481.

Шведская лыжница и олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг предположила, что изменения в положительную сторону связаны с тем, что у подростков и детей есть такие кумиры, как Шарлотт Калла, Стина Нильссон, Эбба Андерссон, Линн Сван и Фрида Карлссон.

Отмечается, что сейчас в детских группах от 0 до 12 лет больше девочек, чем мальчиков, занимаются лыжным спортом.

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