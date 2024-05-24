Финляндия может отказаться от проведения ЧМ-2029 по лыжным гонкам из-за финансовых проблем

Федерация лыжных видов спорта Финляндии заявила, что ей нужно дополнительное время для принятия решения касательно проведения чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти в 2029 году.

Согласно более ранним договорённостям, Финляндия должна официально подтвердить статус организатора ЧМ-2029 4 июня 2024 года. Однако у финской стороны нет уверенности в позитивном решении этого вопроса. Основной преградой якобы является нестабильное финансовое положение организации: снижение доходов, а также долг в € 1,9 млн перед муниципалитетом города Лахти за проведение ЧМ-2017.

«Мы не будем предпринимать дальнейших шагов в процессе принятия на себя всех обязательств страны-организатора чемпионата мира – 2029, пока не убедимся, что наше финансовое положение достаточно устойчивое. Важно мыслить на перспективу. Нам необходимо просчитать все последствия проведения чемпионата, в том числе те, что наступят после его завершения.

Было бы крайне безответственно давать какие-либо гарантии в текущей нестабильной ситуации, в которой оказалась наша ассоциация. Но мы продолжаем работу и поиск решений с муниципалитетом Лахти и с FIS», — приводятся в официальном пресс-релизе слова председателя федерации Сирпы Коркатти.