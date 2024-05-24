«Лучше провести день на диване». Венг — о выборе между отдыхом и тяжёлыми тренировками

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг рассказала, как проводит межсезонье.

«В мае я много отдыхаю. Сейчас я стараюсь больше отдыхать и более чутко прислушиваться к сигналам своего организма. В прошлом году я их получала, но даже не прислушиваясь к ним. Если несколько тренировочных сессий подряд слишком тяжёлые, то, думаю, лучше провести день на диване. Это лучше, чем переживать новые тяжёлые сессии. Нужно быть честной с собой и окружающими. Не так важно, сколько вы тренируетесь, главное, чтобы организм оставался в равновесии», — сказала Венг в интервью Dagbladet.

Напомним, норвежская спортсменка попала в состав женской национальной сборной по лыжным гонкам на сезон-2024/2025.