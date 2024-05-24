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Стало известно, на каких турнирах планирует выступить Сергей Устюгов в 2024 году

Стало известно, на каких турнирах планирует выступить Сергей Устюгов в 2024 году
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Российский лыжник олимпийский чемпион Сергей Устюгов в своём телеграм-канале разместил пост о своих планах по участию в соревнованиях на 2024 год.

Он планирует принять участие в летнем чемпионате России, а также на этапах Кубка России — 2024/2025 в Тюмени, Чусовом и Кирово-Чепецке.

Фото: Из личного архива Сергея Устюгова

«Ну вроде как погнали в сезон… Но это не точно», — подписал фото Устюгов.

Чемпионат России по лыжероллерам состоится в Дёмине (Ярославская область) с 22 по 28 июля. В программе соревнований спринт, масс-старт, персьют, гонка с раздельным стартом и эстафета.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне.

На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

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