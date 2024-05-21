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«Это не так». Кулешова ответила на слова Вяльбе о том, что у Степановой нет соперниц

«Это не так». Кулешова ответила на слова Вяльбе о том, что у Степановой нет соперниц
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Анастасия Кулешова ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что у Вероники Степановой нет соперниц.

«Это её мнение, я уважаю мнение всех людей, принимаю его. Если Елена Валерьевна так считает, то и хорошо. Я же просто буду доказывать, что это не так. Давайте просто посмотрим на прошедший сезон. Я считаю, что доказала, что ни в какой другой лиге Вероника не бегает. Да, она универсальный спортсмен. Это её превосходство надо мной в нынешнее время. Но не знаю, как будет дальше. Посмотрим. Потому что действительно мы не знаем, как бы мы бегали, если бы мы были на международных соревнованиях. Потому что там абсолютно всё по-другому», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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