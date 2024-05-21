Кулешова — о том, почему не вступает в полемику со Степановой: мне это не интересно

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова объяснила, почему оставляет без внимания призывы обладательницы Кубка России, олимпийской чемпионки Вероники Степановой вступить с ней в острый диалог.

«А это сейчас не работает. Раньше, может быть, это и могло бы сработать. Сейчас я настолько проще ко всему отношусь в принципе, что мне это просто не нужно, не интересно. Может быть, я уже не в том возрасте, не знаю (улыбается). 29 лет для лыжника – это уже не молодёжь. Как Елена Валерьевна сказала: «У нас есть зрелая 29-летняя Кулешова», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее спортсменка рассказала о работе с братом-тренером Петром Седовым.