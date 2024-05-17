Вяльбе рассказала о планах провести первый сбор в Малиновке

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с лыжным центром подготовки сборных команд России в Малиновке (Архангельская область).

«У нас запланирован первый сбор в Малиновке, как мы его называем, установочный, когда собираются абсолютно все. Мы традиционно много-много лет это делали в Отипе, в Эстонии. Последние три года мы делали это здесь, в Малиновке, у нас запланирован сбор в июне, мы пока планируем туда ехать. Да, есть проблемы. Там теперь есть проблемы с лыжероллерной трассой. Есть проблемы в связи с тем, что там ещё никто тендеры не играл и даже ничего не развивалось по поводу питания.

Но я могу сказать одно, что для меня это вообще какой-то был шок. Объясню, почему. Такое чувство, что все не знали, что это к этому центру отношения Владимир Фёдорович Буторин не имеет никакого, потому что когда он это купил за свои собственные деньги и подарил это всё правительству Архангельской области, и после этого его вообще просто попытались там, я не знаю, с землёй как-то сравнять. Конечно, я не хочу называть никаких фамилии и даже тех, кто подписывались под этими письмами и так далее. Пускай это останется все на их совести, но я сейчас хочу посмотреть, как они будут жить и развиваться. Вот и всё.

Мне кажется, это даже не спилили сук, на котором сами очень жирно сидели, а просто они затоптали себя вообще. И как они оттуда будут выходить, я не знаю. Я не буду отрицать, я разговаривала уже и с губернатором, очень просила, чтобы как-то повлиять на ситуацию именно в плане того, что хотя бы нам сейчас первый сбор, чтобы нас кормили именно те люди, которые кормили раньше.

Я крайне не хочу, чтобы был потерян этот центр. Там всё есть, это всё просто нужно немножко привести сейчас в порядок. Поэтому жалко… Зависть людская — это страшное дело. Ничего другого не могу сказать», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Ранее стало известно, что глава группы компаний УЛК и председатель попечительского совета спортшколы в Малиновке (Архангельская область) Владимир Буторин прекратил сотрудничество с регионом в сфере развития лыжного спорта.