Сборная Канады по лыжным гонкам назвала состав на предстоящий сезон-2024/2025

Сборная Канады по лыжным гонкам опубликовала состав национальной команды на предстоящий сезон-2024/2025.

Мужчины: Дерек Дьюлинг, Оливье Левей, Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Грэм Ритчи, Макс Холлман.

Женщины: Лилиан Ганьон, Жасмин Дроле, Катерин Стюарт-Джонс, Соня Шмидт.

Лидером канадской сборной является Антуан Сир. В прошедшем сезоне он занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира – 2023/2024. В Кубке наций среди мужчин сборная Канады заняла девятое место, женщины — на 12-й позиции.

Кубок мира – 2024/2025 по лыжным гонкам стартует 29 ноября в Руке (Финляндия). Заключительный этап пройдёт с 21 по 23 марта 2025 года в финском Лахти. По ходу сезона в календаре Кубка мира по лыжным гонкам возможны изменения.