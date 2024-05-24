Тренер Йохауг: уровень лыжниц за два года без Терезе если и вырос, то незначительно

Новый тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Пол Гуннар Миккельспласс, до этого продолжительное время работавший индивидуально с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Терезе Йохауг, заявил, что нынешний уровень лыжниц на Кубке мира позволит (в случае возобновления карьеры) Йохауг быстро вернуться к лидирующим позициям.

«Моё мнение состоит в том, что если общий уровень и вырос за эти два года, то незначительно. Не думаю, что от Терезе потребуются какие-то сверхусилия, чтобы вернуться на вершину. Вполне достаточно будет тех кондиций, что у неё были до перерыва в карьере.

Йохауг — уникальная спортсменка. Она не раз это показывала. Даже в этом году она смогла многих удивить своими недавними стартами. И всё это без серьёзных тренировочных нагрузок», — приводит слова Миккельспласса Dagbladet.