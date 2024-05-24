Фрида Карлссон: я точно не стала хуже с тех пор, как мы соревновались с Йохауг

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетах шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на неоднозначные слова нового тренера сборной Норвегии Пола Гуннара Миккельспласса, до этого продолжительное время работавшего индивидуально с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Терезе Йохауг.

Миккельспласс заявил, что за два года отсутствия Йохауг на Кубке мира уровень лыжниц не сильно изменился, в связи с чем в случае возобновления карьеры Терезе не составит труда вернуться на вершину.

«Я точно не стала хуже с тех пор, как мы соревновались с Терезе. Уровень мировых лыжных гонок вырос за эти два года. Но у меня нет сомнений, что она вернётся такой же сильной», — приводит слова Карлссон Dagbladet.