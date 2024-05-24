Фото: Елизавета Пантрина занимается прессотерапией

21-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина выложила фото в соцсетях, на котором она восстанавливается после тренировок.

На теле Пантриной в области живота лежит развёрнутая книга. Этот процесс называется прессотерапия.

Фото: Из личного архива Елизаветы Пантриной

«Моё восстановление выглядит так», — подписала Пантрина фото в своём телеграм-канале. Книга называется «Разум чемпионов». Автор — Джим Афремов.

Напомним, Елизавета Пантрина в прошедшем сезоне заняла третье место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024. Также она стала третьей в спринтерском зачёте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 спортсменка выиграла две серебряные медали: в командном спринте свободным стилем (вместе с Татьяной Сориной) и в составе сборной Тюменской области в эстафете 4x7,5 км. Эти же награды в таких же дисциплинах Пантрина завоевала и на чемпионате России — 2024 в Малиновке (Архангельская область).