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Кальво: в этом году я стану терпеливой и буду медленнее нагружать себя

Кальво: в этом году я стану терпеливой и буду медленнее нагружать себя
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Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво высказалась об ошибках минувшего сезона. Спортсменка рассказала, с каким настроем начнёт новые турниры.

«Прежде всего, мне нужно набраться терпения. Это была ошибка, которую я совершила в минувшем сезоне. Нужно иногда жать на тормоз. Даже если чувствуешь себя суперменом, который может выдержать всё. В этом году я стану терпеливой и буду медленнее нагружать себя. Это нужно для того, чтобы иметь больше силы и её резерва к тому моменту, когда наступит сезон», — приводит слова Кальво Dagbladet.

Напомним, Кальво попала в состав женской сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025. Также в состав национальной команды войдут Хейди Венг, Тириль Уднес Венг, Лотта Уднес Венг, Кристин Эустгулен Фоснес, Жюли Мюре, Маргрете Бергане и Матильде Мюрвольд.

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