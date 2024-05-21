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Кулешова — о Йохауг: я в шоке, что она вернулась

Кулешова — о Йохауг: я в шоке, что она вернулась
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Анастасия Кулешова высказалась о возобновлении карьеры 35-летней четырёхкратной олимпийской чемпионкой Терезой Йохауг.

«Я в шоке, что она вернулась. Посмотрим, как это всё будет в дальнейшем выглядеть. Но сейчас интересно. Хотелось бы с ней зарубиться? И не только с ней. Но мы здесь. Будем поднимать свой уровень пока что на внутрироссийских соревнованиях», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. За два года отсутствия 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира успела выйти замуж, стать мамой в мае 2023 года и устроиться на работу в качестве эксперта по лыжным гонкам в NRK.

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