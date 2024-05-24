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Штёкль покидает пост тренера сборной Норвегии по прыжкам с трамплина после 13 лет работы

Штёкль покидает пост тренера сборной Норвегии по прыжкам с трамплина после 13 лет работы
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Тренер норвежских прыгунов с трамплина австриец Александр Штёкль покидает сборную спустя 13 лет работы из-за разногласий с норвежской федерацией.

«Я очень доволен достигнутым соглашением. Это было непросто, но мы достигли соглашения, которым довольны все. Для меня было важно внести свой вклад в развитие спортсменов, тренеров и вспомогательных игроков. Вместе нам удалось создать множество фантастических моментов на трамплине и вокруг него», — приводит слова Штёкля NRK.

Норвежская лыжная ассоциация в своём пресс-релизе поблагодарила Штёкля за его усилия и за многие моменты, которые он создал вместе со спортсменами и обслуживающим персоналом на протяжении многих лет.

Штёкль был вынужден отойти в сторону на последних этапах сезона, формально оставаясь тренером сборной Норвегии. Это условие побудило австрийца обратиться в суд, так как ему не давали выполнять тренерские обязанности.

Этой зимой норвежские спортсмены заявили о своём недовольстве, а также хотели отстранить Александра Штёкля от должности тренера национальной команды.

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