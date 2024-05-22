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Стал известен состав сборной Татарстана на сезон-2024/2025

Стал известен состав сборной Татарстана на сезон-2024/2025
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Официальный телеграм-канал Федерации лыжных гонок Республики Татарстан опубликовал список спортсменов, вошедших в состав сборной региона в сезоне-2024/2025.

Группа Ходырева Д.С.
Семёнов Виктор
Филимонов Денис
Афанасьев Владислав
Трошина Виктория
Ибрагимова Ирина
Иванов Виктор
Сунгатуллин Амир
Уткин Тимур
Горбунов Никита
Митрошин Владимир
Фадеев Никита

Группа Вострикова М.М. / Шмелёва Р.О.
Николаев Артем
Мацокина Христина
Мегедь Екатерина
Кашин Егор
Галеев Саид
Валиуллина Алина
Альтапова Эльвина
Большакова Анастасия

Группа Завьялова А.А.
Фролов Владимир
Жолудева Ольга
Филатов Булат
Митрофанов Клим
Никифоров Адель
Горшенина Дарья
Исрафилова Алия

Индивидуальная подготовка
Ларьков Андрей
Феллер Андрей
Доценко Анастасия
Рясина Лариса
Сергеева Ольга
Суркова Анна

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