«Я была бы неудержима». Кулешова — о том, что изменилось с ней по сравнению с 2018-м

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова рассказала, что изменилось с ней по сравнению с предыдущими годами.

«Сейчас я сказала бы себе, что нужно ценить моменты, которые происходят здесь и сейчас. Просто получай удовольствие. Тогда я вообще не получала удовольствие от лыжных гонок. Даже половину того, что испытываю сейчас, я тогда не ощущала. Это была работа, а сейчас она приносит удовольствие. Работа, которую я выбираю по любви. Если бы такое ощущение пришло ко мне раньше, я была бы просто неудержима, результаты были бы выше. Но я никогда ни о чём не жалею. Зачем это делать, если уже всё прошло?» — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В 2018-м Кулешова в составе сборной России стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане в эстафетной гонке, впервые стала призёром в гонке Кубка мира и завоевала золото в скиатлоне на молодёжном чемпионате мира.