«А у нас по расписанию обед». Сорин с ассистентом отправили лыжников в кросс-поход

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин показал, как проходят подготовительные сборы его подопечных. Специалист опубликовал видео, на котором рассказал, что вместе с ассистентом отправил лыжников в кросс-поход. Его помощником стал сын Макар.

«У нас сегодня кросс-поход. Вместе с моим ассистентом показали спортсменам маршрут. Мы его заранее тщательно выбирали. Отправили лыжников в те горы. Сейчас их уже не видно. С ними дальше не пошли, потому что у нас по расписанию обед. В отличие от спортсменов, у нас он есть», — рассказал Сорин в своём телеграм-канале.

Напомним, в апреле российские лыжники Александр Терентьев и Наталья Терентьева объявили о переходе в группу специалиста Егора Сорина.