Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«А у нас по расписанию обед». Сорин с ассистентом отправили лыжников в кросс-поход

«А у нас по расписанию обед». Сорин с ассистентом отправили лыжников в кросс-поход
Егор Сорин
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин показал, как проходят подготовительные сборы его подопечных. Специалист опубликовал видео, на котором рассказал, что вместе с ассистентом отправил лыжников в кросс-поход. Его помощником стал сын Макар.

«У нас сегодня кросс-поход. Вместе с моим ассистентом показали спортсменам маршрут. Мы его заранее тщательно выбирали. Отправили лыжников в те горы. Сейчас их уже не видно. С ними дальше не пошли, потому что у нас по расписанию обед. В отличие от спортсменов, у нас он есть», — рассказал Сорин в своём телеграм-канале.

Напомним, в апреле российские лыжники Александр Терентьев и Наталья Терентьева объявили о переходе в группу специалиста Егора Сорина.

Материалы по теме
«Я доказала, что Степанова не бегает в какой-то своей лиге». Искренняя Анастасия Кулешова
Эксклюзив
«Я доказала, что Степанова не бегает в какой-то своей лиге». Искренняя Анастасия Кулешова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android