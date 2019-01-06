Вяльбе: у Устюгова были реальные шансы стать первым на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает отличным результат, который спортсмены национальной сборной показали на «Тур де Ски» – 2019. Наталья Непряева и Сергей Устюгов стали вторыми в общем зачёте.

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой „Тур де Ски“, то я поставлю им пятёрку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово. Кто меня больше всех приятно удивил? В большей степени, конечно, девчонки, но и ребята тоже доставили много приятных эмоций. Андрей Собакарёв вчера очень хорошо выступил, сегодня Мельниченко сумел себя проявить, неожиданно легко справившись с горой.

На самом деле в этой многодневке каждый спортсмен больше радовал меня, чем огорчал. Если говорить вообще про мужчин, то наличие пятерых наших ребят в первой итоговой десятке свидетельствует, мне кажется, о возрождении наших прежних успешных времён.

Да, у Сергея Устюгова были реальные шансы стать здесь первым, но вчерашний проигрыш не позволил ему отыграть серьёзное отставание, а только сократить до минимума. При всём этом нужно понимать, что я и тренеры во главу угла ставим чемпионат мира, а «Тур де Ски» должен расцениваться как этап подготовки к главному старту года", — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На предпоследнем этапе «Тур де Ски», масс-старте классическим стилем, Устюгов занял только 16-е место, уступив Йоханнесу Клебо, с которым сражался за лидерство в общем зачёте, сразу 42 секунды. Отыгранной в гонке преследования в гору минуты не хватило россиянину, чтобы опередить норвежца по итогам лыжной многодневки.