Мухамедзянов и А. Кайшева выиграли спринт на соревнованиях по биатлону в Ижевске

На Всероссийских юношеских соревнованиях по биатлону в Ижевске состоялись спринтерские гонки. Победы одержали представители Удмуртии — Ильназ Мухамедзянов и Анастасия Кайшева, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Всероссийские соревнования. Ижевск

Спринт. 10 км. Юниоры

1. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) — 30.09,2 (2).

2. Андрей Вьюхин (Тюменская область) +36,0 (2).

3. Алексей Вагин (ХМАО) +1.07,2 (2).



Спринт. 7,5 км. Юниорки

1. Анастасия Кайшева (Удмуртия) — 26.15,5 (1).

2. Алина Гилёва (Красноярский край) +2,7 (1).

3. Анастасия Гореева (Московская область) — +31,4 (1).

В первых спринтерских гонках, которые состоялись 4 января, первенствовали Ильназ Мухамедзянов и Вероника Долгова.