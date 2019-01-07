Легкоатлеты Шабанов, Сивкова, Гуляева победили на «Рождественских стартах»

В спортивном комплексе «Луч» в Екатеринбурге проходят Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике — «Рождественские старты». Константин Шабанов победил в беге на дистанции 60 м с барьерами с результатом 7,74 секунды. Второе место занял Артём Макаренко (7,78), третьим стал Филипп Шабанов (7,85).

В беге на 60 м у женщин лучшей стала чемпионка России Кристина Сивкова (7,23). Второй результат продемонстрировала Екатерина Смирнова (7,43). Третьей стала Тамара Сластникова (7,50).



В беге на 1000 м первое место заняла Александра Гуляева (2.36,03). Второй финишировала Екатерина Поистогова (2.40,42), третьей — Нигина Тухтаева (2.44,21).

Старты в Екатеринбурге традиционно открывают соревновательный год в российской лёгкой атлетике.