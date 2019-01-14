Мужская сборная России сыграла вничью с Германией на ЧМ по гандболу

Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Германии на групповом этапе чемпионата мира. Матч в Берлине завершился со счётом 22:22.

Россияне проигрывали — 18:21, но Тимур Дибиров (дважды) и Дмитрий Житников сравняли счёт за минуту до окончания встречи. Немцы снова вышли вперёд, но Россия спасла одно очко — Сергей Марк Косоротов забил на последних секундах.

Самым результативным игроком встречи у россиян стал Дибиров, отправивший в ворота немецкой команды 8 мячей. 4 раза отличился Даниил Шишкарёв.

Для подопечных Эдуарда Кокшарова это вторая ничья на турнире после стартовой встречи с командой Сербии (30:30). Во втором туре российские гандболисты обыграли объединённую команду Кореи — 34:27. Германия до встречи с Россией одержала две победы.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Берлин, Германия

Группа А. Третий тур



Россия — Германия — 22:22 (10:12).