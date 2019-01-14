Траньков: инстаграмный тренер передаёт всем привет

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренирующий в нынешнем сезоне ведущую спортивную пару России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, ответил любителям фигурного катания, которые критикуют его в соцсетях.

«Инстаграмный тренер передаёт всем привет. Очень понравилось это определение от моих «любимых» интернет-троллей и диванных экспертов. Спасибо, теперь буду себя так называть!» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».

Видео тройной подкрутки, исполненной Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на тренировке, доступно в «инстаграме» Максима Транькова.

Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов будут защищать титул на первенстве континента, которое начнётся через неделю в Минске.