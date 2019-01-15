Медведева: помогу Костову на «Евровидении», если он поможет мне на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём распорядке дня и ответила на вопрос о возможном участии в песенном конкурсе «Евровидение».

«Мы можем выходить на лёд в любое время. Я встаю в 8:30 — 9 часов утра. Моя первая тренировка начинается в 11:45 утра. Я встаю, потом делаю кофе, при этом особо не завтракаю. Я могу сходить побегать на голодный желудок, а могу поесть. У меня есть время привести себя в порядок. Мы живём близко к тренировочному комплексу.



Между тренировками нет больших перерывов, но мне так лучше: одна часовая тренировка, потом перерыв полчаса, потом ещё одна. Примерно в 17 часов вечера я свободна.



За время в Канаде успели сходить на несколько концертов. Мы сходили на снежное шоу. Мне нравится, что в Канаде есть время восстанавливать себя морально.



Помогу ли Костову выиграть «Евровидение», как Плющенко — Билану? Если он поможет мне выиграть Олимпиаду, то помогу. Что касается фанатских страниц, то отношусь к ним положительно», — заявила Медведева во время прямой трансляции в «инстаграме» журналистки Марии Командной.