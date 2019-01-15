Медведева: сейчас дела с английским намного лучше — иногда даже думаю на нём

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об адаптации после переезда в Канаду.

«Что касается английского языка, то до переезда он был ненамного хуже, чем сейчас, но первые две недели у меня падал сахар. Мне объясняют шаги, а я понимаю, что не осознаю, что мне говорят. Потом съела шоколадку, стало лучше. Через две недели я перестроилась.

Когда долго там нахожусь, то иногда могу думать на английском, но это очень редко. Например, когда я покупаю кофе, я знаю, какой кофе я хочу заказать на английском, но как описать это на русском – не знаю, так как стала фанаткой кофе только в Канаде.



Работа с Брайном? Я просто скажу, что привыкнуть к нему не было очень сложно. Я ожидала такого, мы много говорили о работе. Это не та вещь, к которой сложно адаптироваться», — заявила Медведева во время прямой трансляции в «инстаграме» журналистки Марии Командной.

Медведева: в будущем я бы хотела жить в России

Медведева снялась в канадском художественном фильме