Алексей Нуждов переизбран главой федерации биатлона Московской области

Федерация биатлона Московской области (ФМБО) провела отчётно-выборную конференцию. В результате голосования действующий глава ФМБО Алексей Нуждов переизбран на новый срок, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.



Срок полномочий Нуждова истекает в 2023 году. Он возглавил ФМБО в 2015 году.



В состав членов правления федерации вошли Татьяна Аникеева, Геннадий Раменский, Роман Педриксон, Виктор Трушин, Александр Елизаров, Лев Наседкин, Галина Черняева и Валентина Логачёва.

Алексей Нуждов в 1989 году окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище ВВ МВД им. Ф.И. Дзержинского, в 1994 году — Высшие курсы военной контрразведки.

С 1989 года проходил службу в качестве командира взвода специального назначения, командира роты в Отдельной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского ВВ МВД СССР. С 1994 по 2008 год служил в органах государственной безопасности, где прошёл путь от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с должностными и экономическими преступлениями Центрального аппарата ФСБ России.