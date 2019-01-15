Хованцев: убирать Сучилова из состава после одной неудачи было бы неправильно

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от этапа Кубка мира в Рупольдинге.



«Хорошо, что мужской спринт перенесли. Это хорошо для всех. В воскресенье была трудная эстафета у тех, кто бежал. Дополнительный день на восстановление — это очень хорошо. Это правильное решение.

Насколько сложная трасса в Рупольдинге? Здесь длинный участок пологого подъёма, на котором нужно поддерживать скорость, постоянно работать, чтобы не проигрывать по дистанции. Здесь закрытое стрельбище — большая гора спереди и стадион сзади. Иногда бывает боковой ветер с левой стороны, но очень редко. Гораздо удобнее для соревнований стрельбище, чем в Оберхофе.

Почему не стали делать ротацию в мужской сборной? Мы размышляли по этому. Но отправлять Семёна Сучилова после одного неудачного старта было бы неправильно. Решили дать ему возможность выступить в Рупольдинге. Посмотрим, что из этого получится. У нас же тоже на первых двух этапах был Эдуард Латыпов. Да, личные гонки у него не получились, но эстафету он отработал ногами. Я думаю, что просто не все справляются с давлением, когда в первый раз оказываются на Кубке мира. Думаю, что этот фактор сыграл злую шутку с Латыповым и с Семёном», — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».