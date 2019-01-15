Левитин: ждём решения по РУСАДА с оптимизмом, ВАДА получило всё, что хотело

Заместитель председателя совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что российская сторона выполнила все условия Всемирного антидопингового агентства.



«Нас просили обеспечить доступ к Московской антидопинговой лаборатории для экспертов ВАДА, и мы это сделали. Они получили всё, что хотели, получили полный доступ.

Ждём предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом, не вижу причин не делать этого. Ждём вердикта комитета по соответствию и последующего решения исполкома ВАДА», – цитирует Левитина «РИА Новости».

В ноябре и декабре прошлого года эксперты ВАДА дважды посетили Московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, так как их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России. 9 января 2019 года экспертная группа прибыла в Москву для повторного получения данных, а 10 января начала работу.

ВАДА обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА и объявит своё решение 22 января.