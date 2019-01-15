Васильев: Логинов не воюет с ветряными мельницами, а просто делает свою работу

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о причинах прогресса российского биатлониста Александра Логинова.

«В циклических видах спорта каждый атлет раскрывается в своё время. Видимо, сейчас настало время Саши. К тому же не стоит забывать, что после возвращения на Логинова оказывалось серьёзное психологическое давление. Все ополчились против него, и Александру пришлось очень непросто. Теперь он, видимо, привык к происходящему и относится ко всему очень хладнокровно. Это ему помогло. Логинов понял, что смысла воевать с ветряными мельницами нет, а нужно просто делать свою работу.

Александр уже доказал, что способен обыгрывать лидеров. Во-вторых, биатлон — это не только лыжные гонки, но и стрельба. А по этому показателю Логинов в текущем сезоне прибавил. Правда, в преследовании россиянин выступил не слишком удачно, но в той гонке серьёзные коррективы внесли погодные условия. Ветер гулял то в одну, то в другую сторону. Резюмируя, скажу так: симбиоз хорошей стрельбы и хода приносит результат, и у Логинова эти два компонента уже складываются воедино», — цитирует Васильева «RT на русском».