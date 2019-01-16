Прокунин: Джима выглядит уже более-менее

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин рассказал о состоянии Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной, которые испытывают проблемы со здоровьем, а также оценил готовность подопечных к этапу Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Обследование показало, что у Насти есть проблемы с оттоком лимфы. Сказали, что нужно день-два отдыха, и всё придёт в норму. Примерно такой же диагноз ставили ей в Украине. Что касается Лены, то она тренировалась в Оберхофе, и вчера, когда все команды разъехались, мы сходили на тренировку в тоннель, постреляли и к вечеру были уже в Рупольдинге. Наше место проживания, конечно, небольшая проблема для нас, мы теперь вынуждены около часа добираться до стадиона, ну, что сказать… Погода так распорядилась.



В команде всё в порядке, даже если проанализировать спринт в Оберхофе, то можно понять, что Валя находится в хорошей форме, если бы не падение, то она шла бы с Витой фактически в одни ноги. Три круга штрафа, конечно, слишком много для неё. Юля Джима выглядит уже более-менее. Да, ей ещё немного не хватает, болезнь всё ещё сказывается, но надеемся, что в Рупольдинге она будет в своих оптимальных кондициях. Лена тоже готова бежать.



Здесь у нас находится пять девочек, и уже после спринтерской гонки мы сможем назвать состав на эстафету. У меня, правда, ещё не было возможности полностью самому посмотреть траcсу, но я думаю, что она в нормальном состоянии, и, насколько я знаю, оргкомитет взял ещё один день на подготовку исключительно из-за мер безопасности, потому и перенесли мужской спринт», — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Соревнования в Рупольдинге пройдут с 17 по 20 января.

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