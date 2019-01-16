М. Эдер пропустит этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Финская биатлонистка Мари Эдер пропустит пятый этап Кубка мира, который стартует в Рупольдинге (Германия) завтра, 17 января. Об этом сообщил тренер команды Йонне Кахонен. При этом причина, по которой спортсменка пропустит второй кряду этап Кубка мира, не называется, сообщает Yle.

«Мы хотим, чтобы Мари была полностью готова к гонкам. Тогда она вернётся в состав команды. Когда возникает одна проблема за другой, нет смысла стартовать. Это не пойдёт на пользу в психологическом плане. Когда мы приезжаем на Кубок мира, то должны быть полностью готовы», — сказал тренер.

Ранее появилась информация о том, что Мари намерена пропустить этапы Кубка мира по биатлону в США и Канаде, чтобы выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.