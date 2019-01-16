Санитра: эстафета в Оберхофе была для сборной Украины просто катастрофой

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал об атмосфере в команде после неудачной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе и оценил состояние Дмитрия Пидручного перед стартом соревнований в Рупольдинге.

«Эта эстафета была просто катастрофой. Очень много ошибок допустили на стрельбе. Вначале Артём Прима сделал поправки неправильно и потом уже дальше не был уверен. Мы хотим выйти из этого психологического состояния, потому что мы точно готовы гораздо лучше, чем вышло показать на этом старте. Я уверен, что Пидручный будет здоров к ближайшей гонке, и все спортсмены, которые будут ехать в спринте, покажут результат своего уровня.



Дмитрий прошёл обследования в Мюнхене. Слава богу, не подтвердилась плохая информация о какой-то травме. Врач и массажист делают всё, чтобы Дима был готов к старту. Могу сказать, что сейчас он довольно хорошо и уверенно себя чувствует. Хочу, чтобы его прогресс в результатах продолжался, потому нам нужно сейчас подготовить его так, чтобы он смог стартовать во всех гонках в Рупольдинге», — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.

Сборная Украины в Оберхофе впервые с 2014 года была снята с эстафеты из-за отставания от лидера на круг. Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 17 января.

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