Т. Бё: Слепцова навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/11 норвежский биатлонист Тарьей Бё признался, что любит общаться с бывшей российской биатлонисткой Светланой Слепцовой.

«Почему я постоянно говорю о Слепцовой? Она мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова — очень весёлая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ.



Были ли у меня отношения со Светланой? Нет-нет-нет. Хотел бы? Безусловно, она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой.

Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт — и добро пожаловать!" — цитирует Бё сайт «Матч ТВ».

Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете.